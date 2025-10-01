Icon Menü
Feuer breitet sich bis zum Hausdach aus: Zwei Bewohner leicht verletzt

Augsburg-Göggingen

Feuer breitet sich bis zum Hausdach aus: Zwei Bewohner leicht verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in Augsburg-Göggingen ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr musste löschen.
    Die Feuerwehr musste löschen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa (Symbolbild)

    Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist in der Straße „Radegundis“ in Göggingen ist es am Dienstagabend gegen 23.20 Uhr gekommen.

    Wie die Polizei berichtet, breitete sich das Feuer von einer Wohnung schließlich bis zum Dach aus. Alle Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Die zwei Bewohner der betroffenen Wohnung wurden demnach vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht. Sie erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.

    Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro, so die Polizei.

    Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (ina)

