07:12 Uhr

Feuerwehr löscht Brand in der Universität Augsburg: So lief der Einsatz

Die Feuerwehr ist am Montagvormittag zu einem Brand in der Universität Augsburg ausgerückt.

In der Uni Augsburg kommt es am Montagvormittag zu einem Brand, die Feuerwehr rückt mit einem größeren Aufgebot an. Was bislang zum Vorfall bekannt ist.

In der Augsburger Universität ist am Montagvormittag Feuer ausgebrochen. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg in einer Mitteilung erklärte, seien um etwa 10.20 Uhr mehrere Meldungen eingegangen, nach denen es im Univiertel "etwas verbrannt" rieche. Die Einsatzkräfte rückten Richtung Uni aus und stellten eine massive Rauchentwicklung fest, die von einem in Brand geratenen, rund 40 Quadratmeter großem Lagerraum ausging. Feuerwehr rückt zu Einsatz an der Augsburger Universität aus "In einem angrenzenden Lager für Druckgasflaschen hatte die enorme Hitzeentwicklung bereits bei einigen Druckbehältern die Schmelzsicherung ausgelöst", heißt es in der Mitteilung weiter. Die heißen Druckbehälter seien ins Freie gebracht und anschließend weiter gekühlt worden. Die ebenfalls alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Göggingen, Haunstetten und Inningen unterstützten die Löscharbeiten, das Gebäude musste wegen der Rauchentwicklung zudem aufwendig durchlüftet werden. Im Lauf des Tages inspizierten Einsatzkräfte den Brandort noch mal, anschließend übergaben sie ihn an die Polizei. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt, dem Vernehmen nach ereignete sich der Brand in den Räumen des Institutes für Physik. (jaka, kmax)

