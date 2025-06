Feuerwehr greift Schlange in der Nähe des Plärrergeländes auf

Am Plärrergelände ist am Montag gegen 10.45 Uhr im Bereich der Langenmantelstraße gesichtet worden. An der Straßenbahnhaltestelle, so die Meldung von Passanten an die Feuerwehr, sei eine große gelbe Schlange unterwegs gewesen. „Von der Integrierten Leitstelle Augsburg wurde daraufhin die Berufsfeuerwehr mit einem Kleinalarmfahrzeug zur Einsatzstelle alarmiert“, heißt es von der Feuerwehr. Die Feuerwehrleute suchten im Grünstreifen nach dem Tier und wurden fündig.

Den Angaben der Einsatzkräfte zufolge handelt es sich um eine ungiftige, etwa 1,20 Meter lange Kornnatter. Sie wurde artgerecht zum Reptilienverein Wasserstern Augsburg transportiert. „Dort wurde die Schlange in Empfang genommen und untersucht“, so die Feuerwehr. Der Verein vermutet demnach, dass die Kornnatter entwichen sein könnte, da sie sich in einem sehr guten Zustand befindet. (jaka)