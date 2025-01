Feuerwehr Lechhausen: Auf dem Weg zum eigenen Gerätehaus und Einsatzfahrzeug

Die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Lechhausen brennen darauf, dass es für sie so richtig losgeht. Die Mannschaft ist bereits im Einsatz. Was allerdings fehlt, sind ein eigenes Gerätehaus und ein Feuerwehrauto. Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch, in dessen Zuständigkeit die Feuerwehren im Stadtgebiet liegen, macht Hoffnung. Die Weichen seien gestellt. Beim Auto herrscht Klarheit, bei der Unterkunft sei man in vielversprechenden Verhandlungen.

Pintsch sagt: „Die Gespräche zu einem Standort sind in der Schlussabstimmung und ich bin zuversichtlich, dass nach finaler Klärung aller finanziellen Bedingungen, die auch zum Teil durch den Eigentümer selbst zu klären sind, zeitnah ein Vertrag unterzeichnet werden kann.“ Einen konkreten Termin nennt der Referent nicht. Wchtig sei: Haushaltsmittel liegen vor und sind im Doppelhaushalt bereits verankert.

Wenn sich Eigentümer und Stadt auf den Abschluss eines Mietvertrags einigen, könnte die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen absehbar binnen Jahresfrist nach Unterzeichnung ein Gerätehaus beziehen. Auch hier seien beide Bedürfnisse wieder bestmöglich zusammenzubringen, erläutert Pintsch: „Wir brauchen ein modernes, für die Kameradinnen und Kameraden gut erreichbares Gerätehaus, das zugleich möglichst rasch verfügbar sein soll.“ Die Feuerwehr Lechhausen sei eng in die Standortüberlegungen eingebunden. Die Unterkunft wäre ein wichtiges Zeichen für die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen und die gebührende Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement.

Mehrere Standorte für Feuerwehrhaus sind im Rennen

Es waren, wie zu hören ist, mehrere Standorte im Vergleich. Sie sollen im Augsburger Norden im Stadtteil Lechhausen liegen. Ein Kriterium ist die fristgerechte Erreichbarkeit durch die Aktiven der Feuerwehr sowie entsprechende Übungsmöglichkeiten. Pintsch: „Sollte es beim jetzigen Favoriten bleiben, so wird es ein Standort im Gewerbegebiet in Lechhausen auch mit Nähe zu Hochzoll und schneller Erreichbarkeit der Standorte Hammerschmiede und Firnhaberau sein.“

Die Wehr erhält ein Einsatzfahrzeug. Pintsch sagt: „Die Lieferzeiten für Feuerwehrfahrzeuge aller Klassen sind aktuell insgesamt sehr lang und belaufen sich teilweise auf bis zu 36 Monate.“ Man sei aber zuversichtlich, dass das für Lechhausen avisierte Fahrzeug womöglich bereits im Jahr 2026 in Dienst gestellt werde. Die Ausschreibungsformalitäten seien abgeschlossen, das Vergabeverfahren liege im Zeitplan. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens wisse man mehr zu den Kosten. Sie dürften sich in einem mittleren sechsstelligen Bereich bewegen. „Wir werden ein neues Fahrzeug oder ein Vorführmodell ausschreiben“, so Pintsch.

Ein gebrauchtes Feuerwehrauto scheidet bei Anschaffung aus

Ein schon länger gebrauchtes Fahrzeug käme als erstes größeres Fahrzeug der Feuerwehr Lechhausen nicht in Betracht. Pintsch: „Durch die Ausweitung der Ausschreibung auf ein Vorführmodell, das unserer Erfahrung bei diesem Fahrzeugtyp einem Neufahrzeug entspricht, könnte ein Fahrzeug schneller zur Verfügung stehen, ohne dass das zu Lasten der Qualität geht.“ In der Regel seien solche Fahrzeuge optimal ausgestattet.

Die Feuerwehr Lechhausen ist die achte Stadtteilfeuerwehr. Sie ist zwischenzeitlich in den Einsatzdienst eingebunden. Die Truppe wird als Drohnenspezialisten eingesetzt. Ordnungsreferent Pintsch sagte zuletzt: „Die Entscheidung, diese Sonderaufgabe an Lechhausen zu geben, war richtig und bindet die neue Wehr bereits fachlich sehr vielfältig ins Einsatzgeschehen ein.“