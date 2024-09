Feuerwehreinsatz in Augsburg: Rauchentwicklung in der Maxstraße

Größerer Feuerwehr-Einsatz am Samstagnachmittag in der Maximilianstraße in Augsburg: Auf Höhe des Schnellrestaurants habe es eine Rauchentwicklung in einem Kellerschacht gegeben. Das teilte Pressesprecher Anselm Brieger auf Anfrage mit. Zunächst befürchteten die Einsatzkräfte einen Kellerbrand. Jedoch gab es schnell Entwarnung. Es habe sich lediglich um Unrat gehandelt.

„Es war also wenig Rauch um nichts“, sagte Brieger. Alarmiert worden sind die Löschzüge der Hauptwache und der Südwache. Die fünf Fahrzeuge erregten am sonnigen Samstagnachmittag in der Augsburger Innenstadt dennoch großes Aufsehen.