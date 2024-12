Feuerwehrmann braucht Hilfe von Feuerwehr

Auch diejenigen, die täglich anderen helfen, brauchen einmal Hilfe. Ein Feuerwehrmann ist am frühen Montagmorgen in einem Aufzug, direkt in der Augsburger Berufsfeuerwehr, eingesperrt gewesen. Es war 6.15 Uhr, als die Feuerwehr von der Integrierten Leitstelle in die Hauptwache zur Berliner Allee 30 gerufen wurde. „Es ist das Peinlichste überhaupt, von Kollegen aus einem Aufzug, der sich auch noch in der Hauptwache befindet, mit dem Aufzugwerkzeug befreit zu werden“, heißt es im Pressebericht. Die eingesetzten Kollegen hätten „gut gemeinte, nette, aufmunternde Sprüche“ in den Aufzugsschacht gerufen und der Eingesperrte sei schnell befreit gewesen. (AZ)

Daniela de Haen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Berufsfeuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis