Feuerwehrwehr rückt zum Augsburger Hauptbahnhof aus

Kurzzeitig herrschte am Dienstagvormittag Aufregung am Augsburger Hauptbahnhof. Dort schlug gegen 10.18 Uhr die Brandmeldeanlage an. Bereiche wurden zunächst vorsorglich abgesperrt.

Die Berufsfeuerwehr rückte sofort zum Hauptbahnhof aus. Wie sich vor Ort schnell herausstellte, handelte es sich glücklicherweise um einen Fehlalarm. Laut einem Feuerwehrsprecher hatten Bauarbeiten am Bahnhof, die offenbar einigen Staub aufwirbelten, diesen ausgelöst. (ina)