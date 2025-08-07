Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Finanz-Vorwürfe und „Verleumdungskampagne“: In der Augsburger AfD brodelt es

Augsburg

Finanz-Vorwürfe und „Verleumdungskampagne“: In der Augsburger AfD gibt es Ärger

AfD-Stadtrat Baur wirft OB-Kandidat Jurca einen fragwürdigen Umgang mit Fraktionsgeldern und Klüngelei vor. Der widerspricht. Die Vorgänge beschäftigen auch die Staatsanwaltschaft.
Von Max Kramer und Stefan Krog
    • |
    • |
    • |
    Im Augsburger Stadtrat sind Andreas Jurca (links) und Friedrich Baur AfD-Fraktionskollegen, doch das Verhältnis ist schon länger gestört. Beide machen einander Vorwürfe – dabei geht es auch um eine Fahrt nach Garmisch-Partenkirchen.
    Im Augsburger Stadtrat sind Andreas Jurca (links) und Friedrich Baur AfD-Fraktionskollegen, doch das Verhältnis ist schon länger gestört. Beide machen einander Vorwürfe – dabei geht es auch um eine Fahrt nach Garmisch-Partenkirchen. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild), Tobias Hase, dpa

    In der Augsburger AfD-Stadtratsfraktion kracht es ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl. AfD-Stadtrat Friedrich Baur wirft Andreas Jurca – einst Fraktionsvorsitzender, derzeit Stadtrat und Landtagsabgeordneter – einen fragwürdigen Umgang mit Fraktionsgeldern vor. Dabei geht es indirekt um Steuergelder, nachdem die Stadt Augsburg den Stadtratsfraktionen einen Zuschuss für ihre politische Arbeit bezahlt. Baur bezieht sich unter anderem auf diverse Schulungen aus dem Jahr 2022, mit denen die Firma des Ehemannes einer damaligen Fraktionsmitarbeiterin beauftragt worden sein soll. Für eine Teambuilding-Maßnahme sollen Teile der Fraktion und Mitarbeiter über ein Wochenende nach Garmisch-Partenkirchen gefahren sein. Baur nahm an der Fahrt offenbar nicht teil und zweifelt an, dass die Ausgaben mit der einschlägigen Richtlinie der Stadt vereinbar sind. Jurca spricht von einer „Verleumdungskampagne“. Was sind die Hintergründe?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden