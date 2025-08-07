Finanz-Vorwürfe und „Verleumdungskampagne“: In der Augsburger AfD gibt es Ärger

In der Augsburger AfD-Stadtratsfraktion kracht es ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl. AfD-Stadtrat Friedrich Baur wirft Andreas Jurca – einst Fraktionsvorsitzender, derzeit Stadtrat und Landtagsabgeordneter – einen fragwürdigen Umgang mit Fraktionsgeldern vor. Dabei geht es indirekt um Steuergelder, nachdem die Stadt Augsburg den Stadtratsfraktionen einen Zuschuss für ihre politische Arbeit bezahlt. Baur bezieht sich unter anderem auf diverse Schulungen aus dem Jahr 2022, mit denen die Firma des Ehemannes einer damaligen Fraktionsmitarbeiterin beauftragt worden sein soll. Für eine Teambuilding-Maßnahme sollen Teile der Fraktion und Mitarbeiter über ein Wochenende nach Garmisch-Partenkirchen gefahren sein. Baur nahm an der Fahrt offenbar nicht teil und zweifelt an, dass die Ausgaben mit der einschlägigen Richtlinie der Stadt vereinbar sind. Jurca spricht von einer „Verleumdungskampagne“. Was sind die Hintergründe?

