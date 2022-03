Firmenlauf 2022 in Augsburg: Termin, Strecke, Ergebnisse und weitere Infos

Der Firmenlauf Augsburg 2022 steigt als Hybrid-Veranstaltung - eine Kombination aus Präsenz und Virtualität. Infos zu Termin, Strecke, Teilnehmerzahl, Anfahrt, Parken und Ergebnisse finden Sie hier.

Der M-net Firmenlauf Augsburg geht 2022 in seine elfte Runde. Nachdem das Event 2020 aus den bekannten Gründen auf ein rein virtuelles Format heruntergedampft werden musste und 2021 virtuell mit echten Aktionspunkten stattfand, wagt man dieses Jahr einen weiteren Schritt in Richtung Normalität - der Lauf 2022 ist als Hybrid-Veranstaltung geplant. Für die einen gibt endlich wieder einen Präsenzlauf mit allen Schikanen - in echt und vor Ort an der Messe. Wer sich noch nicht so gern wieder ins ganz große Getümmel stürzen möchte, bekommt seine Chance in der Fortsetzung des virtuellen Laufs.

Firmenlauf 2022 in Augsburg: Termin

Der Lauf findet am 2. Juni 2022 statt. Die Anmeldung läuft seit dem 10. März 2022. Regularien und weitere Infos des Veranstalters finden Sie hier.

Die Strecke beim Firmenlauf 2022 in Augsburg

2020 und 2021 war ein weitgehend virtuelles Format angesagt: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer liefen auf einer von ihnen ausgewählten Strecke und zeichneten den Lauf mithilfe einer App auf.

2022 soll nun sowohl vor Ort an der Messe als auch wieder virtuell gestartet werden. Die Teilnehmer beim echten Lauf erwartet ein völlig autofreier, flacher Rundkurs über Univiertel, Göggingen und Haunstetten. An der Strecke werden mehrere Musikgruppen die Moral boostern, und die vermutlich wieder zahlreichen Zuschauer geben die traditionelle Anfeuer-Hilfe.

Vor und nach dem Lauf steigt an der Messe ein vielfältiges Rahmenprogramm: Massagen, Gewinnspiele und noch so einiges mehr. Neben Läuferinnen sind natürlich auch Walker herzlich eingeladen. Die Strecke ist 2022 etwas kürzer als gewohnt. Anstelle von 6,3 müssen nur noch 5,3 Kilometer bewältigt werden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am virtuellen Lauf nutzen dabei wie in den vergangenen Jahren die App viRACE. Sie zeichnet die gelaufene Distanz und die Zeit auf. Das Gleiche gilt für die Strecke, auf der gelaufen wird. Die Startzeit kann am 2. Juni zwischen 0 und 23.59 Uhr frei gewählt werden.

Firmenlauf 2022 in Augsburg: Welche Teilnehmerzahl wird erwartet?

So genau kann man das im Moment noch nicht einschätzen. Im letzten regulären Jahr vor Corona waren es 12.000 Läufer, die Veranstaltung bereits nach zwei Stunden ausgebucht. Dieses Jahr wird die Präsenzveranstaltung auf 8000 Läuferinnen und Läufer begrenzt. Einen Zähler mit den Anmeldungen hat M-Net auf seiner Website eingeblendet.

Natürlich steht bei der Veranstaltung der sportliche Wettkampf im Vordergrund. Doch auch Nichtläufer kommen am Messegelände und an der Strecke auf ihre Kosten. Man kann seine Kollegen anfeuern, die mitunter recht schrillen Kostümierungen der Aktiven bewundern oder einfach die Stimmung in sich aufsaugen. Es gibt eine Open-Air-Party mit der Live-Band "SM!LE" und diverse Siegerehrungen - nicht nur die Schnellsten und ihre Teams werden gefeiert, sondern auch die originellsten Team-Outfits und vieles andere mehr.

Wie laufen die Anfahrt und das Parken beim Firmenlauf 2022?

Öffentliche Verkehrsmittel

Straßenbahnlinie 3: Haltestelle Bukowina Institut/PCI

Institut/PCI Regionalbahnlinie R7 und R8: Haltestelle Messe

Auto

Messe Augsburg : Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg

: Am Messezentrum 5, 86159 Parken: 1.200 kostenlose Parkplätze an der Messe

Weitere 3.000 kostenlose Parkplätze an der WWK Arena mit Shuttle-Service

Shuttle

Von der WWK-Arena zur Messe wird wieder ein Shuttle-Service eingerichtet. Die Benutzung ist kostenlos.

Der Fahrplan wird rechtzeitig hier veröffentlicht. Unter demselben Link gibt es auch einen Anfahrts- und Lageplan für Sie.

Firmenlauf 2022 in Augsburg: Die Ergebnisse

Die Ergebnisse finden Sie hier, sobald sie vorliegen.