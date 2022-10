16-Jähriger bei Spritztour mit Radlader erwischt

In der Firnhaberau hat die Polizei einen 16-Jährigen auf einem Radlader angehalten.

Spät am Abend, gegen 23:30 Uhr, ist die Polizei am Mittwoch in den Hammerschmiedweg im Augsburger Stadtteil Firnhaberau gerufen worden. Aufmerksame Anwohner hatten einen jungen Mann dabei beobachtet, wie er mit einem Radlader die Straße befuhr.

Die alarmierte Streife forderte den 16-Jährgen zum Anhalten auf. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Jugendliche weder befugt war den Radlader zu benutzen, noch über eine entsprechende Fahrerlaubnis verfügt. Er wurde nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen seinen Eltern übergeben.

Den Schüler erwarten nun Anzeigen wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)