Da staunen die Gäste: Siedlerfest präsentiert eine Oldtimerschau

Das Siedlerfest in der Firnhaberau hat eine lange Tradition – es ist nach Auskunft der Veranstalter der jährliche Höhepunkt des Gemeinschaftslebens der Siedlungsgenossenschaft. Gefeiert wird draußen, wenn das Wetter mitspielt. Es war in diesem Jahr ein tolles Wochenende. Vor allem die Oldtimerschau interessierte die Gäste. Viele ältere Modelle wurden von den Besitzern stolz vorgeführt.

Beim Siedlerfest war viel los, von links: Claudia Buchner, Anna-Lisa Dörrich, Dieter Wager, Edeltraud Willadt, Lilo Weinhold und Gerda Wager. Foto: Michael Hochgemuth

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgte für Unterhaltung bei Jung und Alt, hieß es. Mit dem Bieranstich und anschließendem Biergartenbetrieb mit traditioneller Blasmusik startete das Siedlerfest am Freitag. Der Samstag stand im Zeichen der Familien. Ab Nachmittag gab es viele Attraktionen. Am Sonntag wurde das Fest mit einem Frühschoppen, einer Oldtimerschau, dem geöffneten Schulmuseum und Livemusik abgerundet. Zum Frühschoppen spielte die Why Not Band.

Arnfried Minolts kam mit seinem Daimler Benz 190 SL von 1960. Foto: Michael Hochgemuth