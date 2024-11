Der Hubertushof lädt 150 Bedürftige zum weihnachtlichen Abendessen ein

Ein festliches Weihnachtsessen im Gasthaus, gemeinsam mit der Familie – ein Erlebnis, das für viele bedürftige Menschen in der Stadt unerreichbar scheint. Der Gastronom Philipp Hilckmann, Inhaber des Hubertushofs in der Firnhaberau, möchte genau diesen Traum in diesem Jahr wahr machen. Rund 150 Menschen lädt er am Montag, 9. Dezember, um 18 Uhr zu einem festlichen Abendessen in seinen Gasthof ein.

„Ich bin mit meiner Frau und den Eltern zusammengesessen und es kam die Sprache darauf, wie viele Menschen es gibt, die sich so viel weniger leisten können wie wir“, erzählt der Gastwirt. So sei die Idee entstanden. Schnell habe man weitere Mitstreiter wie die Brauerei Kühbach gefunden, die sich finanziell oder wie in diesem Fall mit Getränken an dem Abendessen für Bedürftige beteiligen wollten. Auch der Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich (CSU) konnte von der Idee überzeugt werden - er wird an diesem Abend teilnehmen und eine kleine Rede halten, freut sich Hilckmann.

Im Saal des Hubertushofs ist für bis zu 180 Personen Platz

Der Saal des Hubertushofs bietet Platz für bis zu 180 Gäste – genug Raum also, um den Abend weihnachtlich zu gestalten. „Der Saal wird geschmückt. Es wird leise, festliche Musik gespielt“, verspricht Hilckmann. Aufgetischt wird traditionelles Weihnachtsessen: Ente mit Blaukraut und Knödeln, Krustenbraten, Käsespätzle und eine Kürbissuppe. Auch an Veganer wird gedacht, für sie gibt es eine Gemüse-Lasagne. „Wir möchten einen schönen Abend mit einer stimmungsvollen, weihnachtlichen Atmosphäre schaffen“, betont der Gastwirt.

Um die Zielgruppe zu erreichen, soll unter anderem bei der Tafel auf das Weihnachtsessen aufmerksam gemacht werden. Ob allein oder mit der ganzen Familie – es gibt keine Einschränkung, wie viele Menschen zusammen teilnehmen dürfen, solange sie bedürftig sind. Interessierte können sich telefonisch unter der Nummer 0821 40857081 im Hubertushof anmelden und einen Platz auf der Gästeliste sichern.