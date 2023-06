Priester Anton Schmid steht seit 60 Jahren im Dienste des Herrn

Anton Schmid feiert 60-jähriges Priesterjubiläum in der Augsburger Pfarreiengemeinschaft Christkönig/St. Franziskus.

Er gehört seit vielen Jahrzehnten zur Pfarreiengemeinschaft Christkönig/St. Franziskus: Monsignore Anton Schmid feierte kürzlich einen Dankgottesdienst zum 60. Priesterjubiläum in der Firnhaberau. Am 26. Mai 1963 hat er am Altar in Dillingen seine Bereitschaft verkündet, sein Leben in den Dienst Gottes und der Kirche zu stellen. Schmid war zuerst sieben Jahre Kaplan in Unserer Lieben Frau im Augsburger Stadtteil Lechhausen, danach wurde er Stadtpfarrer in St. Franziskus in der Firnhaberau, wo er fast ein halbes Jahrhundert wirkte. Als adskribierter Geistlicher wirkt auch nach seinem Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand immer noch mit.

Seine Freundschaft mit Gott und seine tiefe Marienverehrung gaben ihm die Kraft, das „ora et labora“ zu verwirklichen. Sein Beispiel war „ansteckend“, denn mehrere geistliche Berufungen gingen während seinem Dienst in der Firnhaberau hervor: Drei Männer wurden zum Priester, fünf zum ständigen Diakon geweiht. 50 Jahre war Anton Schmid Präfekt der Marianischen Priesterkongregation und 30 Jahre Leiter des Theresienwerks.

Festprediger war Generalvikar Wolfgang Hacker. Anton Schmid, sagte er, sei nie ein „Pastoralmanager“ gewesen; als Hirte führte er die ihm anvertrauten Seelen und spendete ihnen die Sakramente. Durch sein Leben, Beispiel und Handeln zeigte er auf Gott. Mit unerschütterlichem Gottvertrauen habe er auch die Baumaßnahmen der Pfarrei verwirklichen können. Der Kirchenchor umrahmte musikalisch die Sonntagsmesse mit Werken von Beethoven („Die Himmel rühmen“), Mozart („Ave verum“) und Aichinger („Regina coeli“). Alle Sinnen wurden angesprochen: Vereine mit ihren bunten Fahnen, emporsteigender Weihrauch und festliche Musik trugen zu einer würdigen Feier bei. (AZ)