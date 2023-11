Die Flohmärkte in Augsburg – Ein Überblick

Welche Flohmärkte finden heute in Augsburg statt? Eine Übersicht über alle Trödel-, Antik- und Hinterhofflohmärkte 2023 in Augsburg und den Stadtteilen.

Augsburg bietet eine Reihe an Flohmärkten, auf denen man wunderbar stöbern, den einen oder anderen antiken Schatz entdecken oder auch tolle Vintage-Klamotten ergattern kann. Es gibt einige, die regelmäßig wöchentlich oder monatlich stattfinden. Andere gibt es ein Mal im Jahr oder in unregelmäßigen Abständen. Wir stellen Ihnen Augsburgs Flohmärkte vor.

Wo gibt’s heute Flohmarkt in Augsburg?

Auf den Webseiten Meine Flohmarkt-Termine oder Flohmarktheld sehen Sie immer eine Auswahl an Flohmärkten, die aktuell oder in den nächsten Tagen stattfinden. Diese Listen sind allerdings nicht vollständig.

Wir versuchen, Ihnen im Folgenden eine vollständige Zusammenfassung aller Flohmärkte in Augsburg zu geben. Haben wir jedoch einen Flohmarkt übersehen, geben Sie uns gerne Bescheid. Wir fügen ihn hinzu.

Real, Kaufland, Ikea, Plärrer - Regelmäßige Flohmärkte in Augsburg

Alle regelmäßigen Flohmärkte sehen Sie hier in der Übersicht:

"DIVERSES" Kreativ- und Flohmarkt - Ladenflohmarkt in Augsburg Hochzoll

Lesen Sie dazu auch

Dauerhafter Flohmarkt in einem Laden

in einem Laden Termin: Montag bis Samstag: 10.00 bis 18.00 Uhr

Ort: Friedberger Straße 134, 86163 Augsburg

134, 86163 Telefon: 0821/26710745

Webseite

Kosten: Mieten von Regalflächen und Abrechnen nach kompletten Metern

Antik-Trödelmarkt bei der Rockfabrik Augsburg

Termin: Mittwoch, Freitag und Samstag: 6.00 bis 16.00 Uhr

Ort: Riedinger Straße 24, 86153 Augsburg

Kontakt: KMS, Telefon: 0176/36342447

Kosten: je nach Wochentag zwischen 5 und 10 Euro

Flohmarkt Augsburg IKEA (Verein Sicheres Leben e.V.)

Termin: Aktuell gibt es keinen neue Termine.

Ort: Otto-Hahn-Straße 99, 86368 Gersthofen

99, 86368 Webseite

Kosten: keine Kosten, auf Spendenbasis

Flohmarkt am Augsburger Plärrer

Termin: Samstag: 6.00 bis 17.00 Uhr

Ort: Am Plärrergelände Holzbachstraße

Kontakt: Telefon: 0176/62890726 oder 0176/64010867

Kosten: 6 Euro pro Meter

Unregelmäßige Flohmärkte in Augsburg am Sonntag oder Wochenende: Metro, Fashion Flohmarkt

Diese Flohmärkte in Augsburg finden unregelmäßig statt:

Kaufland-Flohmarkt Augsburg (vorher Real-Flohmarkt)

Termine: 12. November 2023. Jeweils 9.00 bis 16.00 Uhr, Händler-Einlass ab 7.00 Uhr

Ort: Reichenberger Str. 59, 86161 Augsburg

Telefon: 071214100470

Webseite

Kosten: 8 Euro pro Meter, Anmeldung nicht nötig

Metro-Trödelmarkt Augsburg

Termin: 15. Oktober, 3. Dezember. Einlass: 6.00 Uhr, Verkauf: 8.30 bis 16.00 Uhr

Ort: Dr.-Dürrwanger-Straße 60, 86156 Augsburg

Reservierung Telefon: 0176/41415122

Kosten: 8 Euro pro Meter, keine Anmeldung

Fashion-Flohmarkt im Kongress am Park in Augsburg

Termin: Der nächste Termin steht noch nicht fest.

Ort: Kongress am Park, Gögginger Str. 10, 86159 Augsburg

Hof-/Garagen-/Nachbarschafts-Flohmarkt Augsburg Hochzoll-Süd

Termin: Normalerweise einmal jährlich. Der nächste Termin steht noch nicht fest. Bei Bekanntgabe erfahren Sie den Termin unter der Facebookseite.

Ort: Söllereckstraße und in ganz Hochzoll Süd

Kontakt: Facebook

Hinterhofflohmarkt Augsburger Bismarckviertel

Termin: Normalerweise einmal jährlich. Der nächste Termin des Flohmarkts im Bismarckviertel steht noch nicht fest. Bei Bekanntgabe erfahren Sie den Termin unter der Facebookseite.

Ort: Bismarckviertel Augsburg

Kontakt: Facebook

Hofflohmärkte in Augsburg Stadteilen

Über die Plattform Hofflohmärkte werden jedes Jahr viele Hofflohmärkte in verschiedenen Stadtteilen in Augsburg organisiert. In diesem Jahr gibt es allerdings keine mehr. Für 2024 sind diese Hofflohmärkte angekündigt:

Samstag, 8. Juni 2024, 10 bis 16 Uhr, Pfersee

Samstag, 15. Juni 2024, 10 bis 16 Uhr, Stadtjäger- und Thelottviertel/ Rosenau

Samstag, 22. Juni 2024, 10 bis 16 Uhr, Firnhaberau

Wie gut kennen Sie Augsburg? Testen Sie es in unserem Quiz!