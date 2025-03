Neue Unterkunft: Im Gögginger Zentrum wohnen bald 30 Geflüchtete

In der geplanten Flüchtlingsunterkunft im Gögginger Zentrum sollen in wenigen Wochen die ersten Geflüchteten einziehen. Das erklärt Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU) auf Anfrage unserer Redaktion. Demnach sei die Inbetriebnahme des Gebäudes in der Graf-von-Seyssel-Straße auf dem Gelände des ehemaligen Postamts für das Frühjahr geplant. Aktuell erfolgten hierfür letzte Umbauarbeiten. Auf den rund 256 Quadratmetern werden laut Schenkelberg maximal 30 Menschen leben. Bei den Neuankünften handelte es sich derzeit fast ausschließlich um Geflüchtete aus der Ukraine.

Aktuell werden stadtweit rund 1600 Geflüchtete in 65 Unterkünften untergebracht. In Göggingen habe es bisher drei Unterkünfte mit insgesamt 82 Personen gegeben, sagt Schenkelberg. Nun kommen maximal 30 weitere Menschen in dem ungenutzten Gebäude im Gögginger Zentrum hinzu. Die Unterkunft liege personenmäßig damit etwa im Durchschnitt der Augsburger dezentralen Unterkünfte. Die ukrainischen Geflüchteten, die derzeit nach Augsburg kommen, seien überwiegend Familien, Alleinreisende mit Kindern und ältere Menschen, erklärt der Sozialreferent. „Für die gesamte Mietdauer von sechs Jahren lässt sich zwar keine verbindliche Aussage treffen, doch ist das Gebäude besonders geeignet zur Unterbringung von Familien, und hier liegt auch auf absehbare Zeit der größte Bedarf.“

Gögginger CSU macht Informationsveranstaltung in örtlichem Eiscafé

Den Betrieb der Unterkunft – Schenkelberg spricht von der „Kümmerer-Tätigkeit“ – werde voraussichtlich der Caritas-Kreisverband übernehmen. Da die Unterkunft recht klein werde, sei die Hausverwaltung stundenweise vor Ort. Sie stelle im Alltag den Ansprechpartner bei Fragen dar und sei das Bindeglied zur Verwaltung, sollte es Beschwerden geben. Wie berichtet, war die geplante Flüchtlingsunterkunft vergangene Woche bekannt geworden. Die Gögginger CSU plant für diesen Mittwoch, 19 Uhr, eine Informationsveranstaltung im Eiscafé Dolomiti.