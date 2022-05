Flugzeug überschlägt sich bei Notlandung: So laufen die Ermittlungen

Ein Flugzeug musste am Montag beim Augsburger Flughafen zur Notlandung ansetzen, dabei verunglückte die Maschine. Die Polizei überprüft, wie es zum Unfall kam.

Zwei Tage ist es her, dass ein kleinmotoriges Flugzeug beim Landeanflug auf den Augsburger Flughafen in Mühlhausen abgestürzt ist. Wie berichtet, war die Cessna 172 am Montag gegen 16.15 Uhr in einem Feld südlich des Augsburger Flughafens gelandet und hatte sich bei der Notlandung überschlagen. Drei Menschen wurden dabei verletzt, der 71 Jahre alte Pilot sowie seine beiden Begleiter. Alle drei Insassen kamen zur vorsorglichen Behandlung ins Krankenhaus, erlitten aber wohl nur leichte Verletzungen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befand sich das Flugzeug nach Angaben der Polizei von Mühldorf am Inn kommend im Landeanflug, als der 71-Jährige aus bislang unbekannter Ursache eine Notlandung einleitete. Die Maschine überschlug sich hierbei in einem angrenzenden Acker. Laut dem Piloten habe der Motor angefangen zu stottern, hieß es von der Polizei. Nun ist die Cessna wohl irreparabel beschädigt worden. Das Flugzeug überschlug sich bei der Notlandung wegen des weichen Bodens. Der Sachschaden liegt bei etwa 90.000 Euro.

Nach jüngsten Angaben der Polizei werden die Ermittlungen zur Unfallursache noch eine Weile in Anspruch nehmen. Die Ermittlungen führt die zuständige Polizei in Aichach zusammen mit einem fachkundigen Beamten der Kripo Augsburg, dem sogenannten Luftunfallsachbearbeiter. Nach Angaben von Michael Jakob, Leiter des Aichacher Polizeireviers, dürfte es noch etwa eine Woche dauern, bis die Ergebnisse der Flugzeuguntersuchung vorliegen und alle Beteiligten vernommen sind und die Polizei vermutlich eine erste Einschätzung treffen kann. Bislang deuteten Aussagen der Polizei an, dass möglicherweise ein technischer Defekt ursächlich für die Notlandung sein könnte, allerdings ist derzeit auch noch offen, ob menschliches Versagen hinter dem Unfall steht. (jaka)

