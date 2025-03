Arbeitslosenzahlen in Augsburg steigen auch im März weiter an

Der Arbeitsmarkt ist weiter auf Talfahrt. Dass im März die übliche Frühjahrsbelebung keine positiven Effekte auf den Arbeitsmarkt hat und mehr Menschen arbeitslos sind als im Februar, gab es in Augsburg und der Region zuletzt 2014.

Für Experten ist das ein Zeichen, dass die Wirtschaft nach wie vor nicht in Schwung kommt. Für den Agenturbezirk Augsburg (inklusive der beiden Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg) bedeutet die Entwicklung in Zahlen, dass im März 19.070 Menschen ohne Job waren - also 58 Personen mehr als im Februar und 2573 Personen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,7 Prozent. Im Vorjahresmonat waren es noch 4,2 Prozent. Für Augsburg-Stadt liegt die Quote bei 6,7 Prozent und damit 0,9 Punkte höher als im März 2024.

Arbeitsmarkt in Augsburg: Noch immer 4845 offene Stellen im Bestand

Positiv, so die Agentur für Arbeit, stimme nach wie vor die Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Rein rechnerisch kämen auf 100 Jugendliche 129 Ausbildungsstellen. Besonders viele freie Stellen gebe es im Verkauf, im Handel sowie in der Lagerwirtschaft. Auch sonst seien weiter Mitarbeiter gesucht. 4845 offene Jobangebote seien derzeit registriert. Vor allem in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, verarbeitendes Gewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Gesundheits- und Sozialwesen sowie öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung, seien Stellen unbesetzt. (nist)