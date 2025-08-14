Icon Menü
Augsburg

Football im Augsburger Rosenaustadion? Entscheidung ist gefallen

Bei einem Ortstermin loteten die Verantwortlichen die Möglichkeiten für die Footballer der Centurions aus. Jetzt hat sich die Stadt Augsburg festgelegt.
Von Katharina Indrich
    Auf der TSG-Anlage absolvieren die Augsburger Centurions (weiße Trikots) aktuell ihre Heimspiele. Nun wollten die Footballer ins Rosenaustadion umziehen.
    Auf der TSG-Anlage absolvieren die Augsburger Centurions (weiße Trikots) aktuell ihre Heimspiele. Nun wollten die Footballer ins Rosenaustadion umziehen. Foto: Angela Merten (Archivbild)

    Bereits in diesem Jahr wollten die Footballer der Augsburger Centurions ihre Spiele im Augsburger Rosenaustadion austragen. Weil sie dafür aber keine Genehmigung bekamen, rüsteten sie notgedrungen die Anlage der TSG Augsburg mit einer Stahlrohrtribüne auf, um dort ihre Heimspiele in der drittklassigen Regionalliga Süd bestreiten zu können. Eine Dauerlösung sahen die American Footballer darin nicht und unternahmen nun einen neuen Anlauf für einen Umzug ins Rosenaustadion.

