Football im Augsburger Rosenaustadion? Entscheidung ist gefallen

Bereits in diesem Jahr wollten die Footballer der Augsburger Centurions ihre Spiele im Augsburger Rosenaustadion austragen. Weil sie dafür aber keine Genehmigung bekamen, rüsteten sie notgedrungen die Anlage der TSG Augsburg mit einer Stahlrohrtribüne auf, um dort ihre Heimspiele in der drittklassigen Regionalliga Süd bestreiten zu können. Eine Dauerlösung sahen die American Footballer darin nicht und unternahmen nun einen neuen Anlauf für einen Umzug ins Rosenaustadion.

