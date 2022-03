Fotos damals und heute So sah Augsburg im Lockdown 2020 aus – und so zwei Jahre später

Von Axel Hechelmann - vor 29 Min.

Eine Wiese im Siebentischwald: gesperrt. Die City-Galerie: menschenleer. Was ist in Augsburg anders als vor zwei Jahren? Eine Zeitreise in Bildern.

Vor zwei Jahren sah das Leben anders aus. Menschen bastelten Masken aus Halstüchern, suchten im Internet nach Anleitungen, um Desinfektionsmittel selbst herzustellen. Und in den Supermärkten gab es kein Klopapier mehr. Die Zahl der akuten Corona-Fälle – so wurde das damals bezeichnet – lag in Augsburg bei 170.

