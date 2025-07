85-jährige Augsburgerin vermisst - Polizei sucht nach Rentnerin

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 85-jährigen Regine Müller aus Augsburg. Nach Informationen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wird die Rentnerin seit Sonntag, 13. Juli, gegen 16.15 Uhr vermisst. Sie lebt im Augsburg Stadtgebiet und verlässt in der Regel nicht alleine ihre Wohnung, so die Polizei.

85-jährige Frau in Augsburg vermisst

Der Geldbeutel der Frau wurde in der Wohnung gefunden, nur der Wohnungsschlüssel habe gefehlt. Die Beschreibung der Vermissten:

Kurze, weiße Haare

normale Statur

ca. 1,70 m

Bekleidung: Grau/silberne Steppjacke mit großen Taschen, eventuell blaue Hose und Sandalen

Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau können bei der Polizeiinspektion Süd in Augsburg, zum Beispiel telefonisch an 08213232710, über den Notruf 110 oder an jede andere Polizeidienststelle gemacht werden.