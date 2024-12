Frau soll Mann mit Messer bedroht haben

Ein 28 Jahre alte Frau soll am Dienstagnachmittag einen 34-jährigen Mann in einer Wohnung in der Tauscherstraße in Oberhausen bedroht haben.

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 16.40 Uhr zu einem Streit zwischen den beiden. Dabei soll die Frau den Mann mit einem Messer bedroht haben. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei befand sich die Frau offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Beamten brachten sie deshalb in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung gegen sie. (ina)