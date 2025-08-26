Frau tanzt nackt im Park und landet im Arrest

Am Sonntag kam es zu einer Erregung öffentlichen Ärgernisses im Wittelsbacher Park: Zwischen 17.25 und 17.40 Uhr hat sich laut Polizei eine 38-jährige Frau auf einem Fest im Wittelsbacher Park entkleidet und zu der Musik getanzt. Zeugen verständigten die Polizei.

Die Polizeistreife traf die „Nackt-Tänzerin“ vor Ort an und brachte sie in den Arrest. Es wird nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gegen die Frau ermittelt. (ziss)