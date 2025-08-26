Icon Menü
Frau tanzt nackt in Augsburger Park und landet im Arrest

Augsburg

Frau tanzt nackt im Park und landet im Arrest

Auf einem Fest in einem Augsburger Park zieht sich eine Frau aus und tanzt nackt. Zeugen verständigen die Polizei. Die ermittelt nun gegen die 38-Jährige.
    • |
    • |
    • |
    Auf einem Fest im Wittelsbacher Park ging es am Sonntag heiß her: Eine Frau entkleidete sich und tanzte zur Musik.
    Auf einem Fest im Wittelsbacher Park ging es am Sonntag heiß her: Eine Frau entkleidete sich und tanzte zur Musik. Foto: Ulrich Wagner

    Am Sonntag kam es zu einer Erregung öffentlichen Ärgernisses im Wittelsbacher Park: Zwischen 17.25 und 17.40 Uhr hat sich laut Polizei eine 38-jährige Frau auf einem Fest im Wittelsbacher Park entkleidet und zu der Musik getanzt. Zeugen verständigten die Polizei.

    Die Polizeistreife traf die „Nackt-Tänzerin“ vor Ort an und brachte sie in den Arrest. Es wird nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gegen die Frau ermittelt. (ziss)

