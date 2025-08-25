Frau tanzt nackt im Park und landet im Arrest

Am Sonntag kam es zu einer Erregung öffentlichen Ärgernisses im Wittelsbacher Park: Zwischen 17.25 und 17.40 Uhr hat sich laut Polizei eine 38-jährige Frau auf einem Fest im Wittelsbacher Park entkleidet und zu der Musik getanzt. Zeugen verständigten die Polizei. Die Polizeistreife traf die Frau vor Ort an und brachte sie in den Arrest. Es wird nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gegen die Frau ermittelt. (ziss)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ärgernis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wittelsbacher Park Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis