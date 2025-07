Frau überlebte stundenlanges Martyrium: Mann muss in die Psychiatrie

In der Verhandlung gegen einen 35 Jahre alten Mann, der seine frühere Freundin stundenlang misshandelt hatte, hat das Landgericht Augsburg nun ein Urteil gesprochen. Die zuständige 4. Strafkammer unter Vorsitz des Richters Michael Eberle sah es als erwiesen an, dass der Beschuldigte im August 2024 versuchte, eine 34-jährige Frau in der gemeinsamen Wohnung umzubringen. Er stach mit einer Scherbe auf sie ein, würgte sie, drückte ihr ein Kissen auf das Gesicht, um sie zu ersticken, schlug sie. Das Gericht kam, wie alle Beteiligten im Verfahren, aber auch zu dem Schluss, dass der Täter, der unter einer Form der Schizophrenie leidet, dafür nicht ins Gefängnis sollte. In der Verhandlung ging es nicht um die Frage, ob der 35-Jährige in ein Gefängnis kommt, sondern darum, ob er langfristig in einer Psychiatrie untergebracht wird. Und eben jene Unterbringung ordnete die Kammer jetzt an.

