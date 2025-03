Stadt veranstaltet erstmals eine Frauenberufsmesse am Weltfrauentag

Frauen haben in Deutschland eine niedrigere Erwerbstätigenquote als Männer, sie verdienen im Durchschnitt weniger und laufen aufgrund des geringeren Arbeitsvolumens und des hohen Anteils an geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen Gefahr, im Alter arm zu sein. Um Frauen beim Erreichen ihrer beruflichen Ziele zu unterstützen, ihre Erwerbsbeteiligung zu erhöhen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, veranstaltet die Stadt Augsburg in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) am Weltfrauentag, Samstag, 8. März, erstmals eine Frauenberufsmesse. Auch sonst ist rund um den Internationalen Frauentag viel geboten.

Frauen müssten sich auch im Jahr 2025 oftmals noch besonderen Herausforderungen stellen, wenn sie den Wiedereinstieg in das Berufsleben meistern wollten, sagt Martina Schliessleder, Leiterin der Fachstelle Schulentwicklung und Bildung im städtischen Bildungsreferat. „Es gibt Mehrfachbelastungen durch Care-Arbeit, also etwa Kinderbetreuung oder der Unterstützung bei der häuslichen Pflege.“ Gerade beim Weg zurück an den Arbeitsplatz täten sich viele Frauen schwer. Zugewanderte Frauen hätten zudem aufgrund von sprachlichen und strukturellen Hürden einen schlechteren Zugang zum Bildungs- und Arbeitsmarkt.

Vorträge, Gespräche und buntes Programm bei der Frauenberufsmesse

Die Frauenberufsmesse, die am 8. März von 10 bis 15 Uhr in den Räumen der Volkshochschule am Willy-Brandt-Platz 3a stattfindet, soll deshalb keine reine Jobmesse sein, so Schliessleder. Es würden sich zwar Unternehmen vorstellen, generell gehe es aber darum, wie Frauen besser unterstützt werden könnten. Vertreter vieler städtischer Dienststellen, der Agentur für Arbeit, des Jobcenters, den Kammern HWK und IHK sowie der Regio Wirtschaft Augsburg A³ stehen für Gespräche bereit. Daneben gibt es Vorträge, einen Bewerbungsmappen-Check, Kinderbetreuung und ein buntes Programm. „Frauen verdienen es, in der Arbeitswelt die gleichen Chancen zu haben. Unsere Messe soll Mut machen, Wissen vermitteln und Frauen mit den richtigen Netzwerken zusammenbringen“, sagt Ursula Thoms von der Fachstelle für Schulentwicklung und Bildung, die Frauenberufsmesse organisiert hat. Daneben finden weitere Veranstaltungen rund um den Frauentag statt.

Die Arbeitsgemeinschaft Augsburger Frauen und Feminist*innen (AAF) organisiert am Samstag von 10 bis 15 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz Mitmach-Aktionen und bietet Raum für Austausch. In der Innenstadt lädt das Queerfeministische Bündnis von 13 bis 18 Uhr am Fuggerplatz ein, „vom Reden ins Handeln“ zu kommen und sich bei Workshops, Vorträgen und Kunst aus vielfältigen Blickwinkeln mit Gleichberechtigung auseinanderzusetzen.