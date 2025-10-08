Freibadbilanz in Augsburg: Weniger Gratis-Tickets ausgegeben

Der wechselhafte Sommer hat sich bei den Besucherzahlen der Augsburger Freibäder bemerkbar gemacht: Mit 195.000 Besuchern kamen rund 16 Prozent weniger als im Vorjahr. Nach dem heißen Juni brachten der kühle Juli und der unbeständige August erhebliche Einbußen bei der Besucherzahl. Einen regelrechten Einbruch verzeichnete die Stadt bei den Kindern und Jugendlichen, die in den Sommerferien gratis ins Bad dürfen: Hier gab es einen Rückgang um 60 Prozent auf 18.200 ausgegebene Freikarten. Laut Stadt machten sich die gesunkene Besucherzahl auch bei der Zahl der Polizeieinsätze bemerkbar. Mit vier Einsätzen im Familien- und einem Einsatz im Plärrerbad habe man einen Rückgang zu verzeichnen, so Bäderamts-Leiterin Ulrike Greiffenberg im Sportausschuss des Stadtrats.

Schüler würden ein Schwimmabzeichen zum Teil nicht schaffen

Die Bemühungen der Stadt, Kinder und Jugendliche stärker ans Schwimmen heranzuführen, zeigten nicht die erhofften Effekte. Die so genannte Schulschwimmwoche Ende Juli, bei der insgesamt 30 Schulklassen in Zusammenarbeit mit der Wasserwacht die Möglichkeit gegeben werden sollte, Schwimmabzeichen abzulegen, stieß auf wenig Resonanz. Statt der bis zu 750 erhofften Schüler gab es nur 132 Teilnehmer. Hauptgrund sei gewesen, dass laut Auskunft der Schulen viele Schüler kein Abzeichen schaffen würden, so Greiffenberg. Man werde sich, falls es eine Wiederholung geben sollte, wohl eher auf Angebote wie Wassergewöhnung oder Übungsstunden konzentrieren müssen.

Auch die Möglichkeit für Schulen, Schwimmbahnen im Freibad im Rahmen des Schulsports zu belegen, sei mäßig genutzt worden. Lediglich 22 Prozent des zur Verfügung stehenden Kontingents wurden genutzt. Vermutlich seien Schulen zurückhaltend, weil es im Fall von schlechtem Wetter keine Ausweichmöglichkeit auf ein Hallenbad gibt, so Greiffenberg. (skro)