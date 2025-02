Freie Waldorfschule investiert sieben Millionen in Neubau und Erweiterung

Die Freie Waldorfschule in der Augsburger Hammerschmiede hat investiert. Der 2600 Quadratmeter große Campus mit seinen sechs Gebäuden war energetisch in die Jahre gekommen, das Dachgeschoss des Haupthauses zu heiß im Sommer, die Fachräume nicht zeitgemäß ausgestattet. Nun wurde umgebaut, saniert und erweitert. Die 1986 gegründete Privatschule hat derzeit 400 Schülerinnen und Schüler. Wie hingewürfelt liegt das hobbitähnliche Ensemble zwischen den Wiesen am Rand der Hammerschmiede. Kleine Felder für den Gartenbaum, der wie das Fach Eurythmie obligatorisch in den Stundenplan integriert ist, begrenzen das Areal im Westen.

