Freiwillige Ausreise von Asylbewerbern: Beratung bringt mehr als die Bezahlkarte

Die Möglichkeit der freiwilligen Rückreise für Asylbewerber ist gefragt: In Bayern wählten 2024 laut Landesamt für Asyl und Rückführungen über 14.750 Personen diese Art der Ausreise. In diesem Jahr waren es bis Ende April bereits knapp 4850 Menschen, die größtenteils in die Türkei, nach Syrien, Irak, Afghanistan oder Aserbaidschan zurückkehrten. Eine Rückkehr ins Heimatland ist oft nicht einfach. Teils haben die Familienmitglieder hohe Kosten auf sich genommen und die eigenen Habseligkeiten verkauft, um sich den Schlepper für die Flucht leisten zu können. Wer zurückkehren muss, geht mit einem schlechten Gefühl, es nicht geschafft zu haben. Teils sind hier im Asylverfahren Jahre vergangen und es gibt im Heimatland kaum mehr Anknüpfungspunkte. Teils ist die Infrastruktur nach einem jahrelangen Bürgerkrieg, wie in Syrien, kaum mehr vorhanden.

