Augsburg

07:41 Uhr

Tanzbar und Spectrum: Wo man mit "Ü50" in Augsburg zum Tanzen geht

Plus Orte, an denen man mit um die 50 weggehen kann, sind in Augsburg rar. In der Tanzbar wird zu Schlagern ganz klassisch getanzt - im Spectrum zum Sound der 80er.

Von Fridtjof Atterdal

Rosi strahlt. Während aus den Boxen über der Tanzfläche laute Schlagermusik schallt und sich um das Paar herum die Welt weiter dreht, tanzt Rosie nur für den Mann in ihrem Arm. Drei Tänze gehören ihm, welche, gibt die Musik an diesem Abend vor. Rosie ist eine "Taxi-Tänzerin" - eine gestellte Tanzpartnerin der Tanzbar in der Piccardstraße. Wer mit Ü50 in Augsburg noch abends alleine ausgehen möchte, braucht manchmal einen kleinen Schubs. Oder eine Partnerin, die ihn mit einem kecken "möchte der Herr vielleicht tanzen" von seinem Drink an der Bar loslöst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

