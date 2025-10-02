Icon Menü
Augsburg

Die Klimabewegung in Augsburg bleibt wichtig – und hoffentlich nervig

Abgesehen von radikalen Ausnahmen macht die Klimabewegung in Augsburg viel richtig. Zahlreiche Anliegen sind berechtigt, konkret – und verdienen politisches Gehör.
Von Max Kramer
    Klimaaktivistinnen und -aktivisten machen mit 15-Minuten-Demos auf Problemstellen in Augsburg aufmerksam.
    Auch unter neuem Namen spielt die „Letzte Generation“ in Augsburg keine Rolle mehr, und das ist gut so. Ihre Blockadeaktionen und Farbattacken waren radikal, anmaßend, übergriffig. Und fatal, weil sie die breite Masse nicht nur gegen die Gruppe, sondern auch das so wichtige Anliegen Klimaschutz aufbrachten. Ja, die „Letzte Generation“ bekam mehr Aufmerksamkeit als Initiativen heute – das allein ist aber kein Wert an sich. Der moderate Teil der Klimabewegung in Augsburg wird mit einem konkreten und konstruktiven Ansatz viel mehr erreichen.

