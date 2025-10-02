Die Klimabewegung in Augsburg bleibt wichtig – und hoffentlich nervig

Auch unter neuem Namen spielt die „Letzte Generation“ in Augsburg keine Rolle mehr, und das ist gut so. Ihre Blockadeaktionen und Farbattacken waren radikal, anmaßend, übergriffig. Und fatal, weil sie die breite Masse nicht nur gegen die Gruppe, sondern auch das so wichtige Anliegen Klimaschutz aufbrachten. Ja, die „Letzte Generation“ bekam mehr Aufmerksamkeit als Initiativen heute – das allein ist aber kein Wert an sich. Der moderate Teil der Klimabewegung in Augsburg wird mit einem konkreten und konstruktiven Ansatz viel mehr erreichen.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Klimabewegung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis