Nach Migrations-Abstimmung: Fridays for future plant Demo auf Augsburger Rathausplatz

Am Samstag um 14 Uhr soll auf dem Augsburger Rathausplatz eine Demonstration gegen Rechtsextremismus stattfinden. Das teilte der Augsburger Ableger von Fridays for Future auf Instagram mit. Hintergrund ist die Migrations-Abstimmung im Bundestag am Mittwoch, bei der CDU/CSU, FDP und AfD eine Mehrheit gebildet haben. Von den Initiatoren heißt es, man wolle den Fall der „Brandmauer“ nicht still hinnehmen. Ziel sei, dass in Augsburg „alle zusammen gegen Rechts stehen und ein Zeichen gegen jede rassistische Politik setzen.“ Neben Fridays for Future beteiligt sich unter anderem das Queerfeministische Bündnis Augsburg sowie die Gruppe „Augsburg gegen Rechts“. (klijo)

