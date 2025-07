Friedberger Zeit: Das müssen Gäste von auswärts wissen

Die Sehnsucht nach der Vergangenheit scheint groß: 170.000 Gäste kamen 2023 zum Altstadtfest „Friedberger Zeit“, ähnlich viele Besucher werden dieses Jahr erwartet. Ab Freitag, 4. Juli, wird in der Augsburger Nachbarkommune das Rad zurückgedreht, die Besucherinnen und Besucher reisen dann für zehn Tage in den Barock. Das sollten Gäste wissen, die von auswärts anreisen.

Programm: Zahlreiche Handwerker präsentieren beim Altstadtfest ihre Kunst - natürlich so, wie man sie im Barock ausübte. Über 20 Essensstände und Schänke sorgen für die Verpflegung der Gäste, es gibt außerdem ein vielseitiges Mitmachangebot. Zu den Höhepunkten zählt am Eröffnungstag um 18 Uhr der Einzug der Bürger vom Landkreisstadion in die Altstadt. Am 6. Juli findet der Dinzeltag statt, er ist dem Handwerk und den Familien gewidmet. Das Programm für Kinder ist an diesem Tag deshalb besonders groß. Am 13. Juli findet ein historischer Pilgerzug von St. Jakob nach Herrgottsruh statt, um 22 Uhr endet der Tag mit einem Fackelzug.

Festzeiten: Eröffnet wird das Altstadtfest am Freitag, 4. Juli, um 18 Uhr mit dem Einzug der Friedberger Bürgerinnen und Bürger. An den Samstagen wird von 16 bis 1 Uhr gefeiert, an den Sonntagen von 14 bis 24 Uhr. Montags bis donnerstags ist die Festzone von 18 bis 24 Uhr geöffnet, am Freitag von 18 bis 1 Uhr. Die Wirte starten sonntags ab 12 Uhr mit der Bewirtung.

Eintritt: Wer ein Ticket für die gesamte Festzeit von zehn Tagen lösen möchte, zahlte einen Obolus von 20 Euro, das Tagesticket kostet 10 Euro. Kinder bis 12 Jahre sind frei. Wer gewandet kommt (Achtung: keine Mittelaltergewänder und keine Tracht) kann kostenlos aufs Festgelände. Die Veranstalter haben die Preise im Vergleich zu 2023 verdoppelt.

Zutrittsbeschränkungen: Hunde sind auf dem Festgelände nicht zugelassen, auch Rucksäcke, größere Taschen und alkoholische Getränke dürfen nicht mitgenommen werden. Eingänge sind am Friedberger Berg, in der Bauernbräu-, der Bahnhof-, der Haag-, der Ludwigstraße und im Tal.