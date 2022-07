Friedensfest Augsburg 2022: Das ist das Programm

Das Friedensfest wird in Augsburg jährlich am 8. August begangen. In den Wochen zuvor bietet die Stadt immer ein umfangreiches Programm - so auch 2022.

Auch in diesem Jahr feiert Augsburg das Friedensfest. Rund um den Feiertag am 8. August finden wieder viele verschiedene kulturelle Highlights und Termine statt.

Das Kulturprogramm zum Friedensfest widmet sich 2022 den Themen Frieden und Zusammenhalt. Angesichts des momentanen Weltgeschehens ist dies aktueller denn je. So fragen die Verantwortlichen der Friedensstadt Augsburg auf ihrer Homepage unter anderem: "Wie passt der vielfach beschworene Ruf nach Zusammenhalt mit der demokratischen Streitkultur zusammen?"

Wir verraten Ihnen hier in diesem Artikel, was rund um Programm und Termine beim Friedensfest 2022 in Augsburg bisher bekannt ist.

Friedensfest Augsburg 2022: Programm

Das Rahmenprogramm rund um das "Hohe Friedensfest" findet in der Zeit von 18. Juli bis 8. August 2022 statt. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr oftmals auf dem Austausch und dem Miteinander.

So findet als Zeichen des friedlichen Miteinanders traditionell am 8. August die Große Friedenstafel statt. Die Kleine Friedenstafel am Hallerplatz wird am 31. Juli sein.

Eröffnet wird das Programm aber bereits am Montag, den 18. Juli, mit den "Augsburger Friedensgesprächen".Das Thema: "Frieden in Europa?! Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Europäische Friedensordnung".

Außerdem gibt es eine "Lange Lesenacht" am Donnerstag, den 21. Juli, im Sensembletheater und am 30. Juli eröffnet der Taubenschlag, das junge Friedensfest, am Willy-Brandt-Platz.

Das Friedensbüro hat 2022 auch eine Kooperation mit dem kulturellen Rahmenprogramm der Kanuslalom-WM 2022. So findet am 27. Juli die "1. Peace Night" mit Musikprogramm auf dem Rathausplatz statt und am 11. Juli steht ein "DenkRaum Special" mit der Paralympics-Siegerin Verena Bentele und der Augsburger Kanu-Weltmeisterin Elena Lilik auf dem Programm.

Termine beim Friedensfest 2022: Feiertag in Augsburg

Eine Übersicht über alle Termine beim Friedensfest 2022 gibt es aktuell noch nicht. Laut der Friedensstadt Augsburg sollen diese Ende Juni bekannt gegeben werden.

Hier aber die oben beschriebenen Programmpunkte noch einmal im Überblick:

Programmpunkt Termin DenkRaum Special 11.07.2022 Augsburger Friedensgespräch 18.07.2022 Lange Lesenacht 21.07.2022 1. Peace Night 27.07.2022 Taubenschlag 30.07.2022 Kleine Friedenstafel 31.07.2022 Große Friedenstafel 08.08.2022

Sobald mehr Termine bekannt sind, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle.

Feststeht aber natürlich auch der Termin für den einzigartigen Feiertag: Der 8. August fällt in diesem Jahr auf einen Montag. Das Hohe Friedensfest wird nur in Augsburg begangen und ist deshalb auch nur in der Stadt ein Feiertag. Während der Rest von Deutschland arbeiten muss, haben die Augsburger also ein langes Wochenende.

Seinen Ursprung hat das Augsburger Hohe Friedensfest im 17. Jahrhundert. Es geht auf den Westfälischen Frieden von 1648 zurück, der das Ende der Unterdrückung der Protestanten während des Dreißigjährigen Krieges einleitete. Am 8. August 1650 feierte die evangelische Bevölkerung der Freien Reichsstadt Augsburg erstmals ihr Friedensfest.

Seit 1950 ist das Hohe Friedensfest ein gesetzlicher, auf die Stadtgrenzen Augsburgs begrenzter Feiertag. 2018 wurde er in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.

Das kulturelle Rahmenprogramm setzt sich stets mit aktuellen Themen auseinander und lädt ab Mitte Juli drei Wochen zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Zu den festen Programmpunkten zählen der ökumenische Eröffnungsgottesdienst, die "Friedenstafel", ein multireligiöses Friedensgebet, das Kinderfriedensfest und das Festival der Kulturen.

