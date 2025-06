Katholiken ziehen am Donnerstag durch die Innenstadt - Nahverkehr betroffen

Am Donnerstag wird Fronleichnam in Bayern gefeiert. Es ist ein katholischer Feiertag, daher ist er nicht in allen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. In Augsburg ziehen die Gläubigen traditionell durch die Innenstadt. Um 8 Uhr findet im Dom ein Pontifikalamt mit Bischof Bertram Meier statt. Danach startet die Prozession. In den Vormittagsstunden kommt es in der Innenstadt zu Verkehrsbeschränkungen. Straßenbahnen fahren nicht über den Rathausplatz.

Fronleichnamsprozession in Augsburg: Abschlusssegen am Domplatz

An der Prozession nehmen die Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften der Innenstadt sowie die ausländischen katholischen Missionen teil. Der Prozessionszug beginnt nach dem Pontifikalamt um kurz nach 9 Uhr am Dom. Er nimmt den bekannten Weg vom Hohen Weg über Karolinenstraße und Maximilianstraße zum Herkulesbrunnen und wieder zurück auf den Domplatz. Hier spendet der katholische Bischof den Abschlusssegen.

Stadtwerke geben Änderungen für Bus und Tram bekannt

Busse und Straßenbahnen können wegen der Fronleichnamsprozession nicht über Rathausplatz und Maximilianstraße mit den Haltestellen Margaret, Ulrichsplatz, Moritzplatz und Rathausplatz fahren. Entsprechend wird die Buslinie 32 von 7.30 bis 12.30 Uhr über Theodor-Heuss-Platz und Rotes Tor umgeleitet. Die Straßenbahnlinie 1 fährt zwischen 8.30 und 12.30 Uhr zwischen Göggingen und Königsplatz regulär. Zwischen Königsplatz und Lechhausen werden Ersatzbusse B1 eingesetzt und fahren über die Haltestellen Karolinenstraße und Staatstheater. Die Straßenbahnlinie 2 fährt zwischen Königsplatz und Wertachbrücke auf dem Weg der Linie 4 über Staatstheater und Plärrer.

Größere Behinderungen im Nahverkehr hatte es am Samstag während der CSD-Veranstaltung in Augsburg gegeben.