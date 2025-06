Fronleichnamsprozession unter erhöhtem Schutz: Wer zahlt für mehr Sicherheit?

Die Fronleichnamsprozession in Augsburg stand in diesem Jahr unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Mehrere hundert Gläubige führte der Weg traditionell vom Dom zum Herkulesbrunnen und zurück zum Domplatz. Der Schutz war so groß wie nie zuvor. Es war nicht nur ein größeres Polizeiaufgebot im Einsatz. Helfer der Diözese blockierten mit Privatfahrzeugen sämtliche Zufahrtsstraßen auf der Wegstrecke. In der Domkurve stand ein Bus quer auf der Straße. Auch am Moritzplatz waren in Richtung Bürgermeister-Fischer-Straße drei Autos und ein Transporter zum Schutz geparkt.

