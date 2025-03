Frühling in Augsburg: Stoffvögelchen Trudi und Rolf sind wieder ausgeflogen

Die Augsburger Stoffvögelchen Trudi und Rolf haben sich wieder an mehreren Orten in der Innenstadt niedergelassen. Die Tierchen sollen „möglichst vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, heißt es von den Initiatoren. Seit dem Jahr 2013 tauchen die Vögel immer rund um den Frühlingsbeginn in Augsburg auf. Dahinter stecken „Trudi und Rolf“ - mehr wollen die Schöpfer nicht über sich verraten. In einer Nachricht an unsere Redaktion schrieb Rolf im Jahr 2018: „Trudi und ich wollen den Augsburgern im grauen Alltag ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ein bisschen spätwinterliche Griesgrämigkeit vertreiben.“

332 Stoffvögelchen sind über die Augsburger Innenstadt verteilt

In diesem Jahr seien die 332 Stofftiere unter anderem Am Pfannenstiel, im Dompark oder auch am Rand der Altstadt zu finden. „Und damit es noch etwas niedlicher wird, haben wir dieses Jahr auch 23 Babyvögelchen mitfliegen lassen“, so die Macher der Aktion. Eine Nähanleitung finde sich wie bisher auf Youtube. Und für Nichtnäher sei die Galerie Extrawurst, Stephansgasse 8, bereit, an drei Tagen Spezialöffnungszeiten anzubieten, in denen eine limitierte Zahl der Vögelchen käuflich zu erwerben ist. Am Mittwoch, 2. April, Donnerstag, 3. April sowie Freitag, 4. April, jeweils von 16 Uhr bis 18 Uhr. (klijo)