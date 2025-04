Führung: Kulturspuren im Stadtwald entdecken

Der Kulturkreis Haunstetten hatte im vergangenen Herbst seine Kulturspuren-Karte vom Augsburger Stadtwald vorgestellt. Mehr als 11.000 Exemplare dieses kostenlosen Druckwerks wurden bislang bei der Bürger- und Tourist-Information am Rathausplatz ausgegeben. Auch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hat das mehrjährige Kulturkreis-Projekt gewürdigt. Zwölf der neu entdeckten Kulturspuren des Stadtwaldes wurden zu Bodendenkmälern erklärt.

Heuer kann man sich bei vier Führungen mit den Mitwirkenden des Projekts auf Spurensuche begeben. Los geht es am Sonntag, 27. April, um 10 Uhr bei der Sportanlage Süd an der Ilsungstraße. Das Thema der ersten Führung heißt „Flugabwehrtürme, Fliegerdenkmäler und Vogelherde“. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die weiteren Führungen an anderen Startpunkten folgen am 11. Mai, 15. Juni und 20. Juli. (AZ)