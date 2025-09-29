Führungswechsel bei den Freien Wählern in Augsburg: Das ist die neue Vorsitzende

Bei den Freien Wählern gibt es an der Spitze einen Wechsel: Die langjährige Vorsitzende Angelika Lippert stellte sich bei der Mitgliederversammlung am Wochenende nicht mehr zur Wahl. Neue Vorsitzende ist Raluca Sandner, die auch für den kommenden Stadtrat kandidieren möchte. „Wir nehmen jetzt mit voller Kraft voraus Kurs auf die Kommunalwahl im März 2026“, so Sandner. Man habe mit OB-Kandidat Hannes Aigner gute Voraussetzungen.

Führungswechsel bei den Freien Wählern in Augsburg: Raluca Sandner ist neue Vorsitzende

Der Wechsel in der Parteiführung dürfte Teil der Neuaufstellung der Freien Wähler sein. Bei der Kommunalwahl 2026 wollen die FW, die bisher vor allem im ländlichen Raum ihre Wählerschaft haben, auch in einer bayerischen Großstadt punkten. Der schwäbische Bezirkschef Fabian Mehring sagte, Schwerpunkte des Wahlkampfs seien Schulsanierung, bezahlbares Wohnen und ein Mobilitätskonzept, in dem Fußgänger, öffentlicher Nahverkehr, Rad- und Autofahrer „gleichberechtigte Verkehrspartner“ sein sollen.

Sandner ist Diplom-Juristin und war früher Büroleiterin des CSU-Bundestagsabgeordneten Peter Gauweiler. (AZ)