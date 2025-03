Fünf Jahre Corona in Augsburg: Der Schmerz der Hinterbliebenen

Am 9. März 2020 starben in Deutschland zum ersten Mal Menschen an Covid-19. Die Stadt Augsburg meldete den ersten Todesfall 13 Tage später. Eine 89-jährige Frau war an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, nur wenige Tage vor ihrem Partner, der sich ebenfalls mit dem damals noch neuartigen Virus infiziert hatte. Seither sind in Augsburg 823 Menschen an Covid-19 gestorben. 823 Menschen, die Lücken in Familien hinterlassen haben und nun Töchtern und Söhnen, Enkeln und Partnern, Freunden und Kollegen fehlen. Einer von ihnen ist Peter Fischer. Er starb am 28. Januar 2021 im Alter von 58 Jahren, hinterließ seine Frau Michaela, einen Sohn und eine Tochter.

Daniela de Haen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Coronavirus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis