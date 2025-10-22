Fünf Standorte im Check: Hier könnte Augsburgs neue Realschule entstehen

Als vor einem Jahr über den möglichen Standort für die neue Realschule im Augsburger Osten diskutiert wurde, kochte die Stimmung zwischen den Parteien im Stadtrat schnell hoch. Der Grund: Es zeigte sich, dass das bis dato favorisierte Grundstück an der Hans-Böckler-Straße für eine sechsstufige Realschule wohl zu klein ist. Unter anderem wegen der Verzögerung des Projekts hagelte es Kritik, die vor allem Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) und das Bildungsreferat einstecken mussten. Was folgte, war die Ankündigung, den Standort an der Hans-Böckler-Straße sowie weitere Orte im Osten der Stadt umfassend prüfen zu wollen. Die Ergebnisse liegen nun vor und wurden am Dienstag den Stadträten vorgestellt. Das Ergebnis: Zwei von fünf Standorten dürften in die engere Auswahl kommen.

Für die Standortsuche mussten Fragen geklärt werden, wie es mit der Verfügbarkeit von Grundstücken aussieht und wie gut die Erreichbarkeit ist. Es ging auch darum, welche Vorkehrungen getroffen werden müssen, um eine Schule anzusiedeln und mit welchen Kosten am jeweiligen Standort gerechnet werden muss. Je nachdem, wie viel Diskussionsbedarf nun innerhalb der Stadtrats-Fraktionen besteht, will Bildungsbürgermeisterin Wild noch Ende Oktober oder im November den Stadtrat entscheiden lassen. Ein Überblick über die Ergebnisse der Standort-Analyse:

1. Zugspitzstraße mit Blücherstraße: Das Grundstück an der Zugspitzstraße befindet sich in städtischer Hand. Derzeit sind dort die Sportvereine DJK und TSG Hochzoll angesiedelt. Es gibt zwei Planungsvarianten, bei der die TSG jeweils auf das nahe gelegene Grundstück an der Blücherstraße umgesiedelt werden müsste, Sportflächen von Schule und DJK entweder gemeinsam oder unabhängig genutzt werden könnten. Baureferent Steffen Kercher (parteilos) spricht von „leichten Domino-Effekten“. Es müssten nicht nur Vereinsgebäude und Sportflächen neu geschaffen, sondern auch die sonst für die Flächen vorgesehene Kleingartenanlage verlagert werden. Lärmschutzmaßnahmen und eine Erschließung für den Verkehr wären hier notwendig.

2. Hans-Böckler-Straße: Derzeit befinden sich lediglich 34 Prozent der Fläche, die für einen Neubau einer sechszügigen Realschule samt Pausenhof und Sportflächen benötigt werden, im Besitz der Stadt. Die Stadt habe zu allen Grundstückseigentümern Kontakt aufgenommen. Nicht alle wollten Kontakt oder zeigten sich verkaufsbereit, so Wild. Geschätzt werde, dass die Stadt dort rund 23 Millionen Euro allein in den Kauf von Grundstücken investieren müsste. Dazu müsste mit Erschließungskosten von 20 Millionen Euro und dem Bau der Schule, der je nach Ausführung voraussichtlich 120 Millionen Euro und mehr kosten werde, gerechnet werden. Aufgrund eines Biotops, das sich inmitten des Grundstücks befindet, schätzt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) eine dortige Umsetzung als „extrem schwierig“ ein.

3. Albrecht-Dürer-Straße: In unmittelbarer Nähe, direkt angrenzend an das Bayernkolleg und die Albrecht-Dürer-Straße, hat die Stadt einen weiteren Standort geprüft. Zwar würden sich hier nur 23 Prozent der benötigten Grundstücke im Besitz der Stadt befinden. Der entschiedene Vorteil liege aber darin, dass sich die Eigentümer bereit zeigten, mit naheliegenden städtischen Flächen zu tauschen und deshalb ein Bau dort auch machbar wäre. In der Planung ist aufgrund der vergleichsweise kleineren Fläche eine Sporthalle im Untergeschoss sowie eine Tiefgarage eingeplant. Baureferent Kercher sieht „Synergieeffekte“ mit dem Bayernkolleg. Wie auch am Standort Hans-Böckler-Straße ist mit zusätzlichen Kosten aufgrund von Schallschutzmaßnahmen wegen des Straßenlärms zu rechnen. Daneben müssten weitere Investitionen in eine Erschließungsstraße, neue Bushaltestellen und die Verbesserung von Geh- und Radwegen an der Hans-Böckler-Straße getätigt werden.

4. Derchinger Straße: 67 Prozent der benötigten Fläche am Standort im Lechhauser Osten befinden sich im städtischen Besitz. Generell wird die Ansiedlung der Realschule dort als baulich machbar angesehen. Im Vergleich zu anderen Standorten gilt er aufgrund seiner Lage am Stadtrand aber als nicht sonderlich „integriert“. Weitere Probleme könnten sich an dem Standort laut Kercher durch den hohen Grundwasserstand ergeben. Die Fläche ist sowohl als Überflutungsfläche als auch als Aufstaufläche bei Stauregen ausgewiesen. Dort müssten Maßnahmen aufgrund des hohen Grundwasserstandes und für Lärmschutz (angrenzendes Gewerbegebiet) getätigt werden.

5. Meraner Straße: Ebenfalls durch seine Stadtrand-Lage geprägt ist ein geprüfter Standort an der Meraner Straße. 75 Prozent würden sich dort im städtischen Besitz befinden. Dort würden dieselben Herausforderungen wie an der Derchinger Straße gelten. Daneben würde derzeit noch eine Überlandleitung das Grundstück queren.

Den Stadträten wurden alle Standorte mit ihren Vor- und Nachteilen vorgestellt, einen Vorschlag für ein spezielles Grundstück wollten die Referenten nicht abgeben. Nach Abwägung dürften aber wohl vor allem die Standorte Albrecht-Dürer-Straße und Zugspitzstraße mit Blücherstraße in Betracht kommen.