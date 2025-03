Für den neuen Wirt im Lokal O Sole Mio geht ein Traum in Erfüllung

Über 30 Jahre war das Lokal O Sole Mio in Radegundis fest in der Hand von Guiseppe Dionisio und seiner Frau Karin. Doch das Ehepaar wollte nach langen Berufsjahren und insgesamt 40-jähriger Selbstständigkeit kürzertreten. Man suchte einen Nachpächter für das beliebte Augsburger Lokal. Valon Uka hatte den Artikel über das Ehepaar Dionisio und das O Sole Mio in unserer Zeitung aufmerksam gelesen: „Da war für mich klar, das Lokal wäre was für mich.“

Wolfgang Langner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gastronomie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtbergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis