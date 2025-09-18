Für die Region Augsburg steht einiges auf dem Spiel

Das Aus für die Bahnstrecke Augsburg - Ulm ist momentan eine Drohkulisse, die man zwar ernst nehmen sollte, die aber allein schon wegen des noch weit in der Zukunft liegenden Baustarts keine Realität ist. Für die Region Augsburg steht dennoch einiges auf dem Spiel. Es geht um die Anbindung an den Fernverkehr, doch vor allem wären mit einem Streckenneubau auch Verbesserungen im Nahverkehr greifbar, für die die ganze Region seit Jahrzehnten kämpft: regelmäßiger und dichterer Takt, weniger Verspätungen. Erinnert sei an die „Diedorfer Erklärung“ aus dem Jahr 1996, als Stadt und Land einen besseren Schienen-Nahverkehr und zusätzliche Gleise forderten. Der Freistaat lässt inzwischen deutlich mehr Züge fahren als früher, doch die Schienen-Infrastruktur ist 29 Jahre danach immer noch die gleiche.

