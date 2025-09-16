Icon Menü
Für diesen besonderen Laden in Augsburg gab sie ihren sicheren Bürojob auf

Augsburg

Für diesen besonderen Laden gab sie ihren sicheren Bürojob auf

Im „‘s Fachl“ in der Augsburger Innenstadt gibt es regionale Produkte. Wer etwas anzubieten hat, kann ein Regalfach in dem Geschäft mieten. Chefin Anke Rodemer sagt: „Das Konzept hat mich gefunden.“
Von Vanessa Stadel
    Ein Laden, viele Fächer: Chefin Anke Rodemer im ‘s-Fachl-Geschäft am Perlachberg in Augsburg.
    Ein Laden, viele Fächer: Chefin Anke Rodemer im ‘s-Fachl-Geschäft am Perlachberg in Augsburg. Foto: Marcus Merk

    Das Geschäft liegt etwas versteckt im Schatten des Augsburger Perlachturms, am Perlachberg. Betritt man den Laden, wird man sofort mit vielen Eindrücken konfrontiert. Die Einrichtung besteht aus Regalen mit vielen Fächern – und in jedem Fach gibt es spezielle Produkte. Etwa kleine Haushaltshelfer, Kleidung, Pflegeprodukte, Keramik, Saatgut, Schmuck. Das „‘s Fachl“ ist kein Geschäft mit einem bestimmten Sortiment, hier zählt die Vielfalt. Kleinunternehmer und kreative Köpfe haben die Möglichkeit, ihre regionalen Produkte an den Konsumenten zu bringen. Dafür mieten die Verkäufer ein Fach, in dem ihre Produkte platziert werden. Anke Rodemer leitet das ‘s Fachl - und ist davon so überzeugt, dass sie deswegen ihren sicheren Job in einem Steuerbüro aufgab.

