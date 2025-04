Dieser Staatsanwalt ermittelt jetzt im Fall Gablingen

Andreas Straßer ist ein Mann, der seine Worte mit Bedacht wählt, der charmant bleibt, sich aber nicht in die Karten schauen lässt. Verschwiegenheit und Diskretion bringt sein Beruf mit sich. Als Oberstaatsanwalt in leitender Funktion war der Jurist zuletzt bei der Generalstaatsanwaltschaft München tätig. Seit Kurzem arbeitet Straßer wieder in seiner Heimatstadt. Der 51-Jährige erzählt von seinen neuen Aufgaben bei der Augsburger Ermittlungsbehörde und was diese mit dem Skandal um die JVA Gablingen zu tun haben. Und er erinnert sich an einen Fall in Augsburg, der ihn einst drei Jahre lang beschäftigt hatte.

