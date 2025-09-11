Jetzt anmelden zum großen Roy-Bianco-Podcast-Pubquiz!

Zum Start unseres dreiteiligen Story-Podcasts „Für immer Kult?“ über Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys und die aktuelle Begeisterung für Italo-Schlager laden wir zu einem besonderen Abend in die „Heimatwelt“ der Augsburger Allgemeinen ein: Am 25. September 2025 findet um 19:30 Uhr ein Pubquiz rund um die Band, ihre Musik und den Podcast statt.

Roy Bianco und die Abbrunzati Boys haben in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufstieg erlebt. In ihrer Musik dreht sich alles um Italien, das Lieblingsland der Deutschen. Michael und Sophia sind Fans der Gruppe, verstehen aber nicht so richtig, warum – denn mit Schlager haben die beiden ansonsten recht wenig am Hut. Weshalb ist das bei Roy Bianco und die Abbrunzati Boys anders?

Quiz zu Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys in der Heimatwelt in Augsburg

Um das herauszufinden, sprechen die Hosts mit Expertinnen und Experten, die sich mit Musik und Zeitgeist auskennen. Sie versuchen, mit den Bandmitgliedern zu sprechen, hinter die ironische Fassade zu blicken, reden mit Menschen, die die Jungs kennen, und gehen der Frage nach, warum die Deutschen Italien so sehr verklären. Was macht diese Band aus Augsburg so erfolgreich?

Das Quiz ist kostenlos und richtet sich an alle, die Lust auf einen unterhaltsamen Abend haben. Gespielt wird in Teams mit zwei bis vier Personen. Zur Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail erforderlich: podcast@augsburger-allgemeine.de (Betreff: „Pubquiz“). Da die Plätze begrenzt sind, empfehlen wir eine frühzeitige Registrierung. Die Gewinner erhalten kleine Gewinne direkt vor Ort.

Praktische Informationen zum Pubquiz zu „Für immer Kult? Die Roy Bianco Story“

Wann: Donnerstag, 25. September 2025, 19:30 Uhr

Wo: „Heimatwelt“ der Augsburger Allgemeinen, Maximilianstraße 3, 86150 Augsburg

Teams: 2–4 Personen

Kosten: Kostenlos

Anmeldung: E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de (Betreff: „Pubquiz“)

Verpflegung: Alkoholfreie Getränke können vor Ort erworben werden

Preise: kleine Gewinne für die besten Teams