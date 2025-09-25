Nachfolge ist geklärt: Die Marktgaststätte bekommt einen neuen Chef

Karin Brasseur ist eine Institution in Augsburg. Die langjährige Chefin der Marktgaststätte am Augsburger Stadtmarkt hört zum Jahresende auf. Nach Informationen unserer Redaktion zeichnet sich eine Lösung für die Nachfolge ab. Ein Mitarbeiter aus dem Team steht bereit. Er würde gerne nahtlos den Betrieb weiterführen.

Die Stadt Augsburg bestätigt auf Anfrage laufende Vertragsgespräche. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle macht zugleich deutlich, dass es sich zunächst um eine Interimslösung handeln werde. Für die Marktgaststätte gibt es große Pläne.

Stadt Augsburg bereitet langfristige Nachnutzung vor

Hübschle sagt: „Nach der Kündigung der langjährigen Pächterin der Marktgaststätte steht nun die Suche nach einer nachhaltigen, langfristigen Nachnutzung im Vordergrund.“ Das Marktamt bereite hierfür ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren vor. In enger Abstimmung mit weiteren städtischen Dienststellen sowie externen Architekten würden Rahmenbedingungen für eine zukünftige Nutzung erarbeitet. „Ein konkreter Starttermin für das Verfahren steht noch nicht fest“, so Hübschle. Der Umbau der Marktgaststätte hängt unmittelbar mit der Neugestaltung des Bauernmarkts zusammen.

Betrieb in der Marktgaststätte läuft weiter

Der Betrieb in der Gaststätte läuft weiter. Auch am Donnerstag drehte sich bei Gästen die Frage darum, wie es weitergehen werde. Das Personal selbst signalisiert, es stehe bereit. Hübschle bestätigt: „Ein Vorschlag von Interessenten für eine Übergangsnutzung liegt bereits vor und wird derzeit zwischen dem Marktamt und den Beteiligten abgestimmt.“