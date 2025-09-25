Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Für Marktgaststätte in Augsburg zeichnet sich eine Nachfolgelösung ab

Augsburg

Nachfolge ist geklärt: Die Marktgaststätte bekommt einen neuen Chef

Die Stadt Augsburg bestätigt den anstehenden Vertragsabschluss mit dem neuen Wirt. Es gibt unabhängig davon Pläne für die Gaststätte.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    So sah es am Donnerstag vor der Marktgaststätte in Augsburg aus. Drinnen tut sich etwas.
    So sah es am Donnerstag vor der Marktgaststätte in Augsburg aus. Drinnen tut sich etwas. Foto: Michael Hörmann 

    Karin Brasseur ist eine Institution in Augsburg. Die langjährige Chefin der Marktgaststätte am Augsburger Stadtmarkt hört zum Jahresende auf. Nach Informationen unserer Redaktion zeichnet sich eine Lösung für die Nachfolge ab. Ein Mitarbeiter aus dem Team steht bereit. Er würde gerne nahtlos den Betrieb weiterführen.

    Die Stadt Augsburg bestätigt auf Anfrage laufende Vertragsgespräche. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle macht zugleich deutlich, dass es sich zunächst um eine Interimslösung handeln werde. Für die Marktgaststätte gibt es große Pläne.

    Stadt Augsburg bereitet langfristige Nachnutzung vor

    Hübschle sagt: „Nach der Kündigung der langjährigen Pächterin der Marktgaststätte steht nun die Suche nach einer nachhaltigen, langfristigen Nachnutzung im Vordergrund.“ Das Marktamt bereite hierfür ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren vor. In enger Abstimmung mit weiteren städtischen Dienststellen sowie externen Architekten würden Rahmenbedingungen für eine zukünftige Nutzung erarbeitet. „Ein konkreter Starttermin für das Verfahren steht noch nicht fest“, so Hübschle. Der Umbau der Marktgaststätte hängt unmittelbar mit der Neugestaltung des Bauernmarkts zusammen.

    Betrieb in der Marktgaststätte läuft weiter

    Der Betrieb in der Gaststätte läuft weiter. Auch am Donnerstag drehte sich bei Gästen die Frage darum, wie es weitergehen werde. Das Personal selbst signalisiert, es stehe bereit. Hübschle bestätigt: „Ein Vorschlag von Interessenten für eine Übergangsnutzung liegt bereits vor und wird derzeit zwischen dem Marktamt und den Beteiligten abgestimmt.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden