Fuggerei in Augsburg lockt mit freiem Eintritt am Wochenende

Die Fuggerei gehört zu den besonderen Sehenswürdigkeiten in Augsburg. Die älteste Sozialsiedlung der Welt ist für Touristen ein beliebtes Ziel. Für den Besuch der Fuggerei wird Eintritt verlangt. Normalerweise. An diesem Wochenende gibt es eine Ausnahme. Die Fuggerei lockt mit freiem Eintritt. Die Tore sind geöffnet. Dies hängt mit einem Fest zusammen, das in der Jakobervorstadt gefeiert wird. Am Samstag und Sonntag steigt die Jakober Kirchweih. Die Fuggerei ist in das Programm eingebunden.

Das sind die Eckpunkte der Jakober Kirchweih

Wer über die Jakober Kirchweih spricht, kennt Eckpunkte der Veranstaltung. Am Freitagabend fand ein ökumenischer Eröffnungsgottesdienst in der Kirche St. Jakob statt. Die Kirche hat dem Stadtteil den Namen gegeben. Am Samstag findet vormittags die Jakobuswallfahrt statt, heimische Pilger ziehen zum Moritzsaal in der Innenstadt. Es ist ein Ausweichquartier, weil das Rathaus wegen Sanierungsarbeiten geschlossen ist. Mittags geht es in einem Pilgerzug zum Jakobsplatz. Hier läuft am Samstag (ab 12 Uhr) und am Sonntag (ab 10 Uhr) ein großes Unterhaltungsprogramm, das speziell Familien anspricht.

Die Fuggerei in Augsburg ist die älteste Sozialsiedlung der Welt. Foto: Michael Hörmann

Seit 25 Jahren findet der Jakobuslauf statt. Er ist fester Bestandteil der Kirchweih. Veranstalter ist der DJK Diözesanverband, ein katholischer Sportverband. Knapp 400 Mädchen und Buben aus drei Schulen sind angemeldet. Gelaufen wird am Samstag ab 17.30 Uhr. Später starten Erwachsene in unterschiedlichen Klassen. Der Weg führt zum Lech und zurück. Während des Laufs ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Polizei und Streckenposten regeln den Verkehr.

Fuggerei: Regulär kostet der Eintritt acht Euro

Am Wochenende sparen Besucher der Fuggerei Geld. Erwachsene zahlen regulär acht Euro, ermäßigte Tickets kosten sieben Euro, der Eintrittspreis für Kinder von acht bis 17 Jahre beträgt vier Euro, um die älteste Sozialsiedlung der Welt mit ihren vier Museen zu besichtigen. In der Fuggerei leben rund 150 Bedürftige aus Augsburg für 88 Cent Jahreskaltmiete. Der Tourismus mit den Eintrittsgeldern gilt als wichtige Einnahme, um den Erhalt der Sozialsiedlung zu sichern.