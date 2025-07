Nahverkehr: Die Zeichen stehen auf Tarif-Fusion

Die Stadt Augsburg und die Landkreise in der Region planen weiterhin in Richtung einer Fusion des Augsburger Verkehrsverbunds AVV mit dem Münchner Verkehrsverbund MVV. Kommenden Montag werden Stadt- und Kreisratsmitglieder aus Augsburg und den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg und Dillingen einen Beschluss zum weiteren Vorgehen fassen. Vorgeschlagen wird, die Fusionsverhandlungen fortzusetzen. Eine Mehrheit scheint absehbar. Allerdings wird das an mehrere Bedingungen in Richtung München geknüpft.

