Amateurtrainer sieht in der Zeitstrafe eine Bereicherung

Plus Ab der nächsten Spielzeit haben Unparteiische im Amateurfußball die zehnminütige Zeitstrafe im Repertoire. Welche Probleme und Chancen sich daraus ergeben.

Mancher Spieler oder Trainer wird sich wundern, wenn der Schiedsrichter zur Tat schreitet und während eines Spiels zehn Finger entgegenstreckt. Die Amateurfußballer werden mit einer viel diskutierten Neuerung konfrontiert. Diverse Kommunikationswege hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) eingeschlagen, doch nicht jeder wird die einschneidende Regeländerung registriert haben. Fest steht: Die Zeitstrafe im Erwachsenen-Fußball ist zurück.