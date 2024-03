Bayernligist Türkspor erkämpft sich Punkt beim Tabellensechsten Deisenhofen

Türkspor Augsburg erkämpft sich in der Fußball-Bayernliga einen Punkt beim Tabellensechsten FC Deisenhofen. Trainer Abazi ist zufrieden, aber wirklich voran kommt sein Team in der Tabelle nicht.

Türkspor Augsburg hat sich ein 1:1 (1:0)-Unentschieden beim Tabellensechsten FC Deisenhofen erkämpft. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Ajet Abazi vor allem in der zweiten Halbzeit eine gute Leistung. Abazi sagte nach der Partie: "Die Jungs haben reingehauen und gekämpft. Am Ende ist es daher verdient 1:1 ausgegangen." In der Tabelle wirkte sich der Punktgewinn nur mäßig aus, der Abstand zum rettenden Nichtabstiegsplatz (TSV Dachau/27 Punkte) beträgt jetzt neun Punkte. Wobei Türkspor noch ein Spiel weniger absolviert hat. Abazi lobte die Einstellung seiner Mannschaft: "Uns ist klar, dass wir Siege brauchen, um unten rauszukommen. Aber wir haben es in dem Spiel gutgemacht."

In der Schlussphase haben beide Teams die Chance auf den Sieg

Die Führung von Deisenhofen bezeichnet Abazi allerdings als eine "Einladung" seiner Mannschaft. Michael Bachhuber fing einen Rückpass der Türkspor-Defensive ab und schob zum 1:0 ein (21.). Davon ließen sich die Gäste aus Augsburg aber nicht lange beeindrucken. Im zweiten Durchgang glich Jeton Abazi für die Gäste zum 1:1 aus. Vorausgegangen war eine Kombination, an deren Ende der Stürmer aus rund 15 Metern ins lange Eck traf (55.).

In der Schlussphase der Partie hatten beide Teams gute Möglichkeiten, den Siegtreffer zu erzielen, nutzten aber die Gelegenheiten nicht.

Türkspor Tepe – Redier, Kurt, Demir (46. Cakin) – Aydin, Mitterhuber, Yaravoi, Krachtus (89. Turan), Fidan – Abazi, Karvar

Tore 1:0 Bachhuber (21.), 1:1 Abazi (55.) SR Hertlein (Dinkelsbühl) Zuschauer 110